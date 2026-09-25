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Gudang Peralatan di Karet Kuningan Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 1 Miliar

Gudang Peralatan di Karet Kuningan Terbakar, Kerugian Ditaksir Capai Rp 1 Miliar
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Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan (Gulkarmat Jaksel) memadamkan kebakaran gudang penyimpanan peralatan di Jalan Anggrek II No. 8 RT 08/RW 02, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta, Jumat (25/9/2026). ANTARA/HO-Gulkarmat Jakarta Selatan.

jpnn.com - JAKARTA - Kebakaran terjadi di gudang penyimpanan peralatan di Jalan Anggrek II Nomor 8 RT 08/RW 02, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (25/9) dini hari. Kebakaran itu mengakibatkan kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

"Taksiran kerugian mencapai Rp1 miliar," kata Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Sjukri Bahanan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/9).

Sjukri Bahanan mengatakan pihaknya menerima laporan dan berangkat ke tempat kejadian perkara (TKP) pukul 03.00 WIB.

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Pemadaman hingga pendinginan berlangsung hingga pukul 04.50 WIB.

Kronologi berawal saat seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) mendengar suara letupan dari TKP.

Ketika petugas PPSU mengecek, api sudah membesar.

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Gudang tersebut merupakan tempat penyimpanan radio HT, repiter dan karpet dengan luas 2.000 meter persegi (m2).

Sjukri menduga kebakaran berasal dari gangguan listrik yang menyambar ke tumpukan Radio HT.

Gudang penyimpanan peralatan di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp 1 miliar.

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