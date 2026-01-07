menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan

Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan

Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penampakan gudang rokok ilegal atau tanpa pita cukai yang digerebek Bea Cukai di Pekanbaru pada Rabu 7 Juni 2026. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal digerebek petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penggerebekan dilakukan di pergudangan Avian, Jalan Siak No. 2, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau.

Pantauan JPNN.com, penggerebekan sudah berlangsung sejak pada Selasa, 6 Januari 2026 petang.

Baca Juga:

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan ribuan dus rokok tanpa pita cukai yang disimpan rapi di dalam gudang.

Pada Rabu, 7 Januari 2026, rokok ilegal itu disusun dalam kardus besar yang memenuhi hampir seluruh bagian gudang.

Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan dus dengan nilai ekonomi yang cukup besar, berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sektor penerimaan cukai.

Baca Juga:

Petugas Bea Cukai kemudian memasang garis pembatas dan melakukan pendataan serta penghitungan awal terhadap seluruh barang bukti.

Sejumlah personel tampak melakukan dokumentasi dan pemeriksaan lanjutan guna memastikan jenis, merek, serta jumlah pasti rokok ilegal yang diamankan.

Sebuah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan rokok ilegal digerebek petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI