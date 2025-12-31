menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Guernica Club dan Merdi Berkolaborasi Hasilkan Curtains

Guernica Club dan Merdi Berkolaborasi Hasilkan Curtains

Guernica Club dan Merdi Berkolaborasi Hasilkan Curtains
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Guernica Club dan Merdi. Foto: Dok. Sinjitos Collective

jpnn.com, JAKARTA - Guernica Club akhirnya berkolaborasi dengan Merdi Simanjuntak, musisi yang dikenal sebagai DJ sekaligus co-founder Diskoria dan anggota band Showbiz.

Kolaborasi tersebut menghasilkan sebuah single yang bertitel Curtains.

Lagu itu diproduseri oleh Joseph Saryuf dan menghadirkan pendekatan musikal yang atmosferik, intim, serta reflektif.

Baca Juga:

Curtains mengangkat tema pencarian cahaya di tengah rasa kehilangan arah dan ketidakpastian. Liriknya menggunakan metafora cahaya, bayangan, dan tirai untuk menggambarkan kondisi emosional seseorang yang berada di ambang menghilang, namun masih berusaha bertahan.

Kalimat 'Don’t let me disappear again' menjadi benang merah lagu ini, sebuah permohonan untuk tetap dilihat dan dipahami.

"Curtains adalah lagu tentang momen ruang jujur untuk kerentanan dan pencarian diri ketika seseorang hampir menghilang, namun masih berusaha menemukan cahaya kecil yang membuatnya bertahan," ungkap Guernica Club.

Baca Juga:

Kolaborasi dengan Merdi menghadirkan karakter vokal yang lembut namun emosional, berpadu dengan produksi Joseph Saryuf yang sinematis dan detail.

Lapisan synth yang melankolis serta dinamika aransemen yang tenang menciptakan ruang kontemplatif, memperkuat nuansa personal yang ditawarkan Curtains.

Guernica Club akhirnya berkolaborasi dengan Merdi Simanjuntak, musisi yang dikenal sebagai DJ sekaligus co-founder Diskoria dan anggota band Showbiz.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI