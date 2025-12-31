Guernica Club dan Merdi Berkolaborasi Hasilkan Curtains

jpnn.com, JAKARTA - Guernica Club akhirnya berkolaborasi dengan Merdi Simanjuntak, musisi yang dikenal sebagai DJ sekaligus co-founder Diskoria dan anggota band Showbiz.

Kolaborasi tersebut menghasilkan sebuah single yang bertitel Curtains.

Lagu itu diproduseri oleh Joseph Saryuf dan menghadirkan pendekatan musikal yang atmosferik, intim, serta reflektif.

Curtains mengangkat tema pencarian cahaya di tengah rasa kehilangan arah dan ketidakpastian. Liriknya menggunakan metafora cahaya, bayangan, dan tirai untuk menggambarkan kondisi emosional seseorang yang berada di ambang menghilang, namun masih berusaha bertahan.

Kalimat 'Don’t let me disappear again' menjadi benang merah lagu ini, sebuah permohonan untuk tetap dilihat dan dipahami.

"Curtains adalah lagu tentang momen ruang jujur untuk kerentanan dan pencarian diri ketika seseorang hampir menghilang, namun masih berusaha menemukan cahaya kecil yang membuatnya bertahan," ungkap Guernica Club.

Kolaborasi dengan Merdi menghadirkan karakter vokal yang lembut namun emosional, berpadu dengan produksi Joseph Saryuf yang sinematis dan detail.

Lapisan synth yang melankolis serta dinamika aransemen yang tenang menciptakan ruang kontemplatif, memperkuat nuansa personal yang ditawarkan Curtains.