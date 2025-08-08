Gugat Cerai Fandy Christian, Dahlia Poland: Hampir 10 Tahun Kami Coba Pertahanin

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland mengaku sudah berupaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Fandy Christian selama ini.

Dia menyebut, dirinya dan sang suami sudah berusaha untuk mencari solusi dan lainnya demi mempertahankan rumah tangga mereka.

Semua itu dilakukan demi ketiga buah hati mereka.

"Hampir 10 tahun ini kami sudah coba untuk pertahanin, dua-duanya aku sama Fandy sudah sama-sama coba untuk pertahankan untuk coba cari solusi dan sebagainya, sudah sangat dilakukan, buat anak-anak juga," ujar Dahlia Poland melalui kanal Mantra News di YouTube, dikutip Kamis (7/8).

Namun, pada akhirnya dia memutuskan untuk berpisah dengan Fandy Christian.

Perempuan 28 tahun itu pun sudah memikirkan keputusan tersebut dengan baik.

"Kayaknya ini tuh sudah pilihan terbaik ya, lebih ke situ ya. Kedua belah pihak (keputusan pisah)," ucap Dahlia Poland.

Dia mengatakan perceraian itu terjadi karena sudah tak ada lagi kecocokan di antara mereka.