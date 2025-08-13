Gugat Hary Tanoe, CMNP Minta Ganti Rugi Rp 103 T

jpnn.com, JAKARTA - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) resmi menggugat Hary Iswanto Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe dan menuntut ganti rugi materiil sebesar sekitar Rp 103 triliun dan immateriil sebesar sekitar Rp 16 triliun.

Langkah itu diambil terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai USD 28 juta pada 1999.

Demikian disampaikan kuasa hukum PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) dalam sidang laporan pembacaan panggilan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (13/8).

Dalam persidangan tersebut hadir sebagai Kuasa Hukum PT CMNP dari Law Firm Lucas & Partners, di antaranya R Primaditya Wirasandi, Henry Lim, Jennifer Angeline Herianto dan Andi Syamsurizal Nurhadi

Emiten berkode CMNP ini juga menggugat PT MNC Asia Holding, Tito Sulistio (tergugat III) dan Teddy Kharsadi (tergugat IV).

“PT CMNP menuntut ganti kerugian materiil sebesar sekitar Rp 103 triliun dan kerugian immateriil sebesar sekitar Rp 16 triliun. Adapun, besar tuntutan ganti rugi tersebut akan terus bertambah sampai dengan dibayar lunas berikut dengan dendanya,” kata R Primaditya Wirasandi.

Lebih lanjut, kata dia, perusahaan milik Jusuf Hamka ini menggugat Hary Tanoe, PT MNC Asia Holding dan dua tergugat lainnya lantaran dugaan perbuatan melawan hukum dalam transaksi tukar menukar surat berharga Negotiable Certificate of Deposit (NCD) senilai USD 28 juta.

“Gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan karena surat berharga berupa NCD yang diserahkan Hary Tanoesoedibjo/PT Bhakti Investama kepada PT CMNP pada tahun 1999 tidak bisa dicairkan,” beber dia.