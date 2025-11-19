Gugatan Bali Towerindo terhadap Pemkab Badung Telah Masuk Tahap Mediasi
jpnn.com, DENPASAR - Pengadilan Negeri (PN) Denpasar tengah menangani perkara wanprestasi Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps antara PT Bali Towerindo Sentra dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung. Perkara ini kini telah memasuki tahap mediasi.
Dalam dokumen Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung atas dugaan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 yang diteken pada 7 Mei 2007 terkait penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi terintegrasi di wilayah Badung.
Majelis hakim mencatat bahwa penggugat menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan.
Dalam petitum, penggugat meminta pengadilan menyatakan perjanjian tersebut sah dan mengikat serta menyatakan adanya wanprestasi oleh tergugat.
Bali Towerindo juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 3,373 triliun lebih, atau memerintahkan tergugat menandatangani addendum perpanjangan perjanjian hingga 2047, sesuai ketentuan izin pengusahaan tahun 2007.
PN Denpasar menyatakan perkara ini telah resmi dipublikasikan dalam sistem SIPP dan saat ini seluruh pihak diwajibkan mengikuti proses mediasi sebelum persidangan memasuki pokok perkara. (dil/jpnn)
Penggugat menilai Pemkab Badung tidak memenuhi ketentuan perjanjian yang diperoleh Bali Towerindo melalui mekanisme lelang izin pengusahaan.
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Selain Gugatan Rp114 Miliar, Nikita Mirzani Siapkan Laporan Lain untuk Reza Gladys
- Nikita Mirzani Gugat Reza Gladys Rp100 Miliar, Kuasa Hukum: Ada Saksi Kunci
- Digugat atas Dugaan Wanprestasi oleh Nikita Mirzani, Pihak Reza Gladys Bingung
- 1 Juli, Nikita Mirzani dan Reza Gladys Bakal Bertemu di Pengadilan
- Sidang Gugatan Wanprestasi Nikita Mirzani Ditunda
- PT BEST Menang Gugatan di Pengadilan Niaga, Kuasa Hukum Apresiasi Majelis Hakim