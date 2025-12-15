Gugatan Cerai Atalia Praratya Dikabulkan, Ridwan Kamil Ikhlas?

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menjalani rumah tangga selama 29 tahun, Ridwan Kamil kini resmi bercerai dari Atalia Praratya.

Pasalnya, gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil telah dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengatakan, perpisahan tersebut bukan keputusan yang diambil dengan mudah.

Menurutnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu sebagai pihak suami telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka.

Terlebih mengingat pernikahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya yang sudah berjalan puluhan tahun.

"Tentu sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan beliau untuk mempertahankan rumah tangganya. Apalagi ini sudah 29 tahun," ujar Wenda Aluwi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Akan tetapi, upaya-upaya itu ternyata tampaknya menemukan jalan buntu.

Wenda menuturkan, Atalia Praratya tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai.