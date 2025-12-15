menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Gugatan Cerai Atalia Praratya Dikabulkan, Ridwan Kamil Ikhlas?

Gugatan Cerai Atalia Praratya Dikabulkan, Ridwan Kamil Ikhlas?

Gugatan Cerai Atalia Praratya Dikabulkan, Ridwan Kamil Ikhlas?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ridwan Kamil dan Atalia Praratya saat masih berstatus suami istri. Foto: Rubby Jovan/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menjalani rumah tangga selama 29 tahun, Ridwan Kamil kini resmi bercerai dari Atalia Praratya.

Pasalnya, gugatan cerai Atalia Praratya terhadap Ridwan Kamil telah dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama (PA) Bandung.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Wenda Aluwi mengatakan, perpisahan tersebut bukan keputusan yang diambil dengan mudah.

Baca Juga:

Menurutnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu sebagai pihak suami telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan pernikahan mereka.

Terlebih mengingat pernikahan Ridwan Kamil dengan Atalia Praratya yang sudah berjalan puluhan tahun.

"Tentu sebagai suami yang digugat cerai oleh istri, sudah ada upaya-upaya yang dilakukan beliau untuk mempertahankan rumah tangganya. Apalagi ini sudah 29 tahun," ujar Wenda Aluwi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/1).

Baca Juga:

Akan tetapi, upaya-upaya itu ternyata tampaknya menemukan jalan buntu.

Wenda menuturkan, Atalia Praratya tetap teguh pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai.

Setelah menjalani rumah tangga selama 29 tahun, Ridwan Kamil kini resmi bercerai dengan Atalia Praratya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI