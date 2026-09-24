Gugatan Ijazah Gibran di MK, Raja Juli: Manuver Politik yang Tidak Beradab
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi polemik riwayat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.
Raja Juli menilai bahwa orang yang mempermasalahkan riwayat pendidikan Gibran hanya melakukan manuver politik yang tidak beradab.
“Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan ya dan politik yang beradab perlu dikedepankan,” ucap Raja Juli di Istana Negara, pada Kamis (24/9).
“Jadi, saya kira ini adalah manuver-manuver politik yang tidak beradab ya,” lanjutnya.
Menteri Kehutanan itu menyebutkan bahwa saat ini lebih banyak permasalahan bangsa yang masih harus diurus dibandingkan mempermasalahkan ijazah Wakil Presiden.
“Dahulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes,” kata dia.
Adapun, polemik mengenai syarat pendidikan Gibran kini tengah diperiksa Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.
Dalam persidangan, pihak pemohon meminta MK membuka ruang pembuktian untuk menguji pemenuhan syarat tersebut sejak tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Raja Juli menilai bahwa orang yang mempermasalahkan riwayat pendidikan Gibran hanya melakukan manuver politik yang tidak beradab.
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