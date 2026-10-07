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Gugatan Ijazah Gibran Ditolak MK, AHY: Kami Menghormati

Gugatan Ijazah Gibran Ditolak MK, AHY: Kami Menghormati
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Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media setelah permohonan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tak diterima hakim MK.

"Ya, kami ikuti saja. Kami menghormati setiap keputusan yang telah dihadirkan oleh MK," kata AHY ditemui awak media di Jakarta, Rabu (7/10).

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Dia mengaku ingin fokus ke pekerjaan di pemerintahan ketimbang mengurusi putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah juga terus terjadi. Intinya, kami ikuti dan kami hormati semua," ujar AHY.

Sebelumnya, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan lainnya.

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MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sidang putusan ini digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) yang dipimpin Suhartoyo.

Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menghormati putusan MK yang tak menerima gugatan terkait syarat ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka.

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