Gugatan Ijazah Gibran Ditolak MK, AHY: Kami Menghormati

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang menjadi syarat pencalonan.

Hal demikian dikatakan dia saat ditanya awak media setelah permohonan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang tak diterima hakim MK.

"Ya, kami ikuti saja. Kami menghormati setiap keputusan yang telah dihadirkan oleh MK," kata AHY ditemui awak media di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia mengaku ingin fokus ke pekerjaan di pemerintahan ketimbang mengurusi putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

"Kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah juga terus terjadi. Intinya, kami ikuti dan kami hormati semua," ujar AHY.

Sebelumnya, MK tak menerima gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan lainnya.

MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan gugatan.

Sidang putusan ini digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/10) yang dipimpin Suhartoyo.