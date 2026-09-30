Gugatan Soal Ijazah Gibran Jadi Kesempatan MK Lunasi Utang Putusan 90

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) bisa melunasi utang masa lalu dalam memutus permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Denny Indrayana soal ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Hal demikian dikatakan dia dalam diskusi berjudul Karpet Merah Konstitusi? Membedah Pasal Selundupan PKPU 19/2023 dan Suket Ijazah Gibran di Jakarta, Rabu (30/9).

"Utang itu saya berharap dilunaskan di persidangan kali ini," ucap Zainal, Rabu.

Diketahui, Denny dalam permohonannya meminta MK mendiskualifikasi pencalonan Gibran pada 2024 akibat tak memenuhi syarat ijazah SMA.

Zainal mengungkit utang masa lalu di putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 ketika MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres 2024.

"Harus dibayar oleh MK sendiri dalam kasus Putusan 90. Saya kira ada utang bangsa ini terhadap proses hukum tata negara yang buruk," ujar Uceng sapaan akrab Zainal Arifin Mochtar.

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Zainal mengatakan MK memiliki beban sejarah akibat dinamika hukum tata negara yang dinilai buruk dalam putusan 90.

Pakar hukum tata negara itu mengatakan sengkarut hukum bisa diselesaikan MK melalui proses persidangan PHPU yang diajukan Denny bersama 12 orang lain.