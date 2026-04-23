Gugus Tugas Batam Maju Pecahkan Rekor, Bersihkan 10 Ton Sampah di Rempang dalam 1 Jam

jpnn.com, JAKARTA - Gugus Tugas Batam Maju BP Batam berhasil mengumpulkan 10 ton sampah hanya dalam waktu satu jam di kawasan Rempang, Kota Batam.

Aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Nasional 2026 itu dinilai sebagai salah satu kegiatan bersih lingkungan tercepat di tingkat nasional.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menyampaikan aksi itu menjadi model kolaborasi konkret antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menangani persoalan sampah di wilayah pesisir.

Adapun kegiatan itu kolaborasi Artha Graha Peduli, PT Makmur Elok Graha (MEG), Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, program gotong royong masyarakat Gema Asri, serta startup lingkungan CONTAINDER.

“Lebih dari 500 sukarelawan terlibat dan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Amsakar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4).

Amsakar mengatakan tantangan pengelolaan sampah di Batam masih tergolong tinggi.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencatat estimasi timbunan sampah mencapai lebih dari 20 ribu ton per tahun, termasuk yang mencemari kawasan pesisir seperti Rempang.

“Akibat aktivitas domestik, kiriman sampah laut, serta keterbatasan sistem pengelolaan yang belum sepenuhnya terintegrasi,” kata Amsakar.