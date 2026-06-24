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Gula Darah Bakalan Ambyar dengan 5 Bahan Alami Ini

Gula Darah Bakalan Ambyar dengan 5 Bahan Alami Ini
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Jintan Hitam.Foto: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang meningkat drastis bisa membuat Anda rentan terserang penyakit diabetes.

Salah satu kunci untuk mengendalikan diabetes, yakni sangat penting untuk mengontrol kadar gula darah yang dimiliki.

Namun, hal tersebut tidak sulit jika sudah tahu kuncinya. Apalagi, kalau ada beberapa bahan alami yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu Manis

Menurut sebuah penelitian, kayu manis merupakan bahan alami yang bisa menurunkan risiko seseorang mengalami resistensi insulin.

Pasalnya, mengonsumsi kayu manis sebanyak 1,3-6 gram perhari bisa membantu menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes tipe 2.

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Cara mengonsumsinya adalah sebanyak seperempat atau setengah sendok dan dicampurkan pada makanan atau minuman.

Kayu manis tersebut bisa berbentuk batangan atau bubuk.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu menurunkan gula darah dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

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