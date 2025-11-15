menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini

Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 4 Jus Buah Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jus buah yang menyegarkan.

jpnn.com, JAKARTA - MENERAPKAN pola gaya hidup sehat bisa membuat Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Salah satunya adalah dengan rajin mengonsumsi makanan sehat.

Tingginya kadar gula di dalam darah yang tidak terkontrol mampu membuat kamu menderita penyakit diabetes.

Baca Juga:

Diabetes adalah suatu kondisi dimana tubuh Anda gagal untuk menghasilkan insulin dan menyebabkan kadar gula darah tinggi.

Dampaknya, penyakit ini mampu menimbulkan komplikasi lain dan tidak mudah untuk disembuhkan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Jus Anggur

Anggur beserta kulitnya menyediakan serat yang sehat. Anggur juga merupakan sumber vitamin B-6 yang baik, yang mendukung fungsi otak dan hormon suasana hati.

Anggur memiliki indeks glikemik pada angka 53. Meskipun anggur tinggi gula, buah ini memiliki indeks glikemik yang rendah.

Ada beberapa jenis jus buah sehat yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dan salah satunya ialah jus persik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co