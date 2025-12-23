menu
Gula Darah Bakalan Ambyar dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini

Kayu Manis. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GULA darah yang sering meningkat tajam bisa meningkatkan risiko serangan penyakit diabetes.

Seseorang bisa dikatakan mengalami hiperglikemia jika kadar gula dalam darah lebih dari 250 ml/dl.

Efek gula darah tinggi pada tubuh bisa menyebabkan komplikasi.

Berikut ini beberapa herbal yang bisa mengendalikan kadar gula darah dalam waktu singkat, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kayu manis

Kayu manis sama seperti jahe, yang juga terkenal dengan antiinflamasi ini, ternyata mampu mengontrol diabetes serta mengurangi kadar gula darah dalam tubuh.

Ada sebuah hasil penelitian yang membuktikan kayu manis membantu mengurangi stres oksidatif.

Ini memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah terkhusus pada diabetes tipe dua.

Rebuslah beberapa batang kayu manis pada air mendidih. Kamu juga bisa menggunakan bubuk kayu manis sebanyak setengah sendok pada secangkir air hangat, lalu minumlah setiap hari.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dengan cepat dan salah satunya ialah ginseng merah.

