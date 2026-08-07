Gulirkan CSR, Ariston Indonesia Berbagi kepada 4 Panti Asuhan

jpnn.com, JAKARTA - Ariston Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kenyamanan yang berkelanjutan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) bertajuk "Caring Brings Comfort".

Mengusung semangat bahwa kenyamanan tidak hanya hadir melalui inovasi produk, tetapi juga melalui kepedulian terhadap sesama, Ariston menyelenggarakan rangkaian kegiatan sosial di empat panti asuhan, yakni Panti Asuhan Nur Karomah (Depok), Panti Asuhan Bamadita Rahman (Jakarta Timur), Panti Asuhan Permata Hati, dan Panti Asuhan Assaidah (Bogor).

Program "Caring Brings Comfort" merupakan bagian dari komitmen Ariston untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, Ariston menyalurkan bantuan berupa produk dan dukungan operasional kepada masing-masing panti asuhan, sekaligus menghadirkan berbagai aktivitas interaktif yang bertujuan menciptakan momen kebersamaan dan kebahagiaan bagi anak-anak.

"Kami percaya bahwa kenyamanan bukan hanya tentang menghadirkan teknologi terbaik di setiap rumah, tetapi juga tentang bagaimana kami dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program 'Caring Brings Comfort', kami ingin berbagi kehangatan, membangun kebersamaan, dan memberikan kontribusi yang dapat mendukung aktivitas sehari-hari anak-anak di keempat panti asuhan," ujar Nanda Primiadhini, Trade Marketing & Communication Manager Ariston Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali di Panti Asuhan Nur Karomah di Depok, dilanjutkan ke Panti Asuhan Bamadita Rahman di Jakarta Timur, dilanjutkan ke Panti Asuhan Permata Hati, dan ditutup di Panti Asuhan Assaidah di Bogor.

Selain penyerahan bantuan, Ariston juga mengajak anak-anak mengikuti berbagai aktivitas yang mendorong interaksi, dan kebersamaan, sehingga menghadirkan pengalaman yang hangat dan penuh makna.

Program ini juga melibatkan partisipasi aktif karyawan Ariston sebagai bentuk implementasi nilai perusahaan yang mengedepankan kepedulian, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.