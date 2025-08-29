Gunakan CSR demi Perkuat Budaya Siaga Bencana, PIK2 Gelar Pelatihan di Kecamatan Mauk

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menunjukkan komitmennya terhadap keselamatan masyarakat.

Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), PIK2 menyelenggarakan pelatihan tanggap bencana gempa bumi dan kebakaran di kantor Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten.

Kegiatan itu juga merupakan buah kolaborasi PIK2 dengan para mahasiswa STISNU Tangerang yang tengah melaksanakan kuliah kerja mahasiswa (KKM) Desa Ketapang, Desa Tanjung Anom, dan Desa Tegal Kunir Lor di Kecamatan Mauk.

Dalam pelatihan itu, PIK2 menghadirkan narasumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tangerang yang menyampaikan materi tentang tindakan preventif, prosedur evakuasi, dan penggunaan alat pemadam api ringan (APAR).

Peserta pelatihan tanggap bencana itu tidak hanya disuguhi teori, tetapi juga diajak melakukan simulasi langsung agar lebih terampil menghadapi keadaan darurat.

Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mauk M. Iqbal Bellamy mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan warganya.

“Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, kita berharap seluruh peserta dapat memahami langkah-langkah pencegahan, penanganan, serta upaya meminimalisir risiko bencana di sekitar kita,” ujarnya.