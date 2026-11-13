Gunakan Produk Pertamina Nonsubsidi, 25 Pengemudi Ojol Menang Undian BOOM Periode 2

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 25 mitra pengemudi ojek online menjadi pemenang BOOM Periode 2 yang telah diundi pada 17 Agustus 2026 dalam acara MyPertamina Pasar Rakyat di Hutan Kota GBK, Jakarta.

Penyerahan simbolis bagi pemenang yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya berlangsung di SMEXPO Nasional, Kota Kasablanka Mall, dan dilanjutkan di SPBU COCO Kuningan Jakarta, pada Rabu (11/11).

Para pemenang tersebar di Bangka Belitung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

Baca Juga: RS Kapal Hadirkan Pengobatan Memadai Bagi Warga di Kepulauan Kei

Penyerahan hadiah dilakukan secara bertahap hingga akhir November 2026.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto menyampaikan program BOOM merupakan bentuk apresiasi kepada para pengemudi ojek online yang telah menjadi mitra Pertamina dalam menggunakan produk-produk nonsubsidi serta memanfaatkan aplikasi MyPertamina.

“PT Pertamina Patra Niaga memberikan apresiasi, khususnya kepada pengemudi ojek online yang telah menjadi mitra kami dalam menggunakan produk-produk Pertamina, terutama produk BBM Non Subsidi. Selain itu, program ini juga bagian dari apresiasi kami bagi pelanggan yang menggunakan aplikasi MyPertamina,” ujar Eko.

Eko berharap hadiah motor tersebut dapat mendukung para pemenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai pengemudi ojek online.

“Hadiah ini juga menjadi energi baru bagi para pengemudi ojek online untuk bisa mempermudah operasional sehari-hari,” imbuh Eko Ricky.