Guncang Pasar Drone, DJI Avata 360 Resmi Meluncur di RI, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - DJI, global leader di industri drone sipil resmi meluncurkan Avata 360 di Indonesia beberapa waktu lalu.

Pesawat tanpa awak itu dirancang untuk membuka kreativitas tanpa batas dalam satu pengambilan gambar.

Drone flagship terbaru ini menghadirkan kemampuan perekaman 8K 360° dengan 1-inch-equivalent sensors yang mampu menghasilkan video 8K/60fps HDR.

Djohan Sutanto, CEO Erajaya Active Lifestyle mengatakan DJI Avata 360 menghadirkan terobosan baru dalam dunia aerial content creation dengan memadukan teknologi kamera 360 derajat beresolusi tinggi dan pengalaman terbang FPV yang semakin imersif.

"Inovasi ini membuka peluang bagi kreator, filmmaker, hingga penggemar drone di Indonesia untuk mengeksplorasi perspektif visual yang sebelumnya sulit dicapai hanya dalam satu kali penerbangan," ujar Djohan dalam siaran persnya, Minggu (29/3).

Drone itu didukung oleh O4+ video transmission system dan omnidirectional obstacle sensing, pengguna dapat menikmati pengalaman terbang yang lebih stabil, aman, dan imersif.

Saat dipadukan dengan DJI goggles dan motion controller, Avata 360 menghadirkan sensasi FPV yang seru sekaligus pengalaman 360 derajat flight yang imersif.

Selain itu, pengguna juga dapat menggunakan DJI remote controller untuk merekam full 360° view dalam satu flight, yang kemudian bisa di-reframe dari berbagai perspektif—mengubah satu shot menjadi banyak kemungkinan konten kreatif.