Gundah, The Cottons Berkolaborasi dengan Aprilia Apsari

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, The Cottons akhirnya merilis lagu terbaru yang bertitel Gundah pada Jumat (19/9).

Menariknya, single tersebut menjadi momen pertama kali bagi The Cottons untuk berkolaborasi dengan musisi lain.

Dalam lagu Gundah, unit pop asal Jakarta beranggotakan pasangan suami istri, Yehezkiel Tambun dan Kaneko Pardede itu melibatkan Aprilia Apsari alias Sari, vokalis White Shoes & The Couples Company.

Ide awal untuk mengajak Sari berangkat saat The Cottons tengah melakukan proses penggarapan Gundah.

Yehezkiel dan Kaneko merasa bahwa keseluruhan lagu sangat cocok untuk dinyanyikan oleh vokalis dari White Shoes & The Couples Company tersebut.

“Di tengah proses penulisan lagu, kami berdua sepakat kalau lagu ini cocok dengan karakter suara Sari. Akhirnya kami memberanikan diri untuk mengajak Sari berkolaborasi yang kemudian disambut dengan sangat baik oleh beliau,” ungkap Kaneko The Cottons, Jumat (19/9).

Sementara itu, Sari mengatakan kolaborasi bersama The Cottons merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan.

Menurutnya, selalu menyenangkan bisa menyanyikan lagu yang ditulis dengan bagus.