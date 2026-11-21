jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses, akan menggelar konser di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada hari ini, Sabtu (21/11).

Rajawali Indonesia selaku promotor telah mengumumkan susunan acara (rundown) konser Guns N' Roses di Jakarta.

Pemindaian tiket (ticket scanning) dan pembukaan gerbang area pra-acara (pre-function area gate open) akan dibuka mulai 12.00 WIB.

Sementara itu, pembukaan pintu masuk utama stadion (Stadium Gate Open) bakal dilakukan pada 16.15 WIB.

Sebelum Guns N' Roses naik panggung, konser bakal dibuka lewat penampilan spesial dari 9 Dewa Gitar mulai pukul 18.00 WIB.

Guns N' Roses dijadwalkan beraksi di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta mulai 19.30 WIB hingga 23:00 WIB.

Konser yang dipromotori oleh Rajawali Indonesia dengan Founder Anas Syahrul Alimi itu menandai kali ketiga Guns N' Roses menyapa penggemar di Indonesia.

Guns N' Roses sebelum pernah konser pada Desember 2012 di MEIS Ancol, Jakarta. Kunjungan perdana itu berlangsung penuh drama dan belum diperkuat oleh gitaris ikonik, Slash.