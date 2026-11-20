jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas saat konser Guns N' Roses di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (21/11).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan rekayasa lalu lintas di sekitar venue bersifat situasional.

"Pengaturan lalu lintas di sekitar GBK bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan," kata Budi Awaluddin dilansir Antara, Jumat (20/11).

Adapun sejumlah rute alternatif yang dapat dilalui pengguna jalan, yakni:

1. Dari arah selatan, pengendara dari Blok M menuju Slipi dapat melalui Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Pakubuwono VI, Jl. Hang Tuah Raya, Jl. Hang Lekir I, Jl. Asia Afrika, Jl. Gerbang Pemuda, lalu Jl. Gatot Subroto. Dari Blok M menuju Harmoni dapat melalui Jl. Panglima Polim, Jl. Kyai Maja, Jl. Sultan Iskandar Muda (berputar di depan Gandaria City), Jl. Teuku Nyak Arief, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Gatot Subroto, Jl. Letjen S. Parman, Jl. Tomang Raya, Jl. Kyai Caringin, Jl. Balikpapan, lalu Jl. Suryopranoto. Sementara dari Blok M menuju Kampung Melayu dapat melalui Jl. Panglima Polim, Jl. Trunojoyo, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Gunawarman, Jl. Senopati, Jl. Suryo, Jl. Kapten Tendean, Jl. H.R. Rasuna Said (putar balik di Kuningan City), lalu Jl. Raya Casablanca.

2. Dari arah utara, pengendara dari Harmoni menuju Blok M dapat melalui Jl. Balikpapan, Jl. Suryopranoto, Jl. Majapahit, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. M.H. Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman sisi barat, Jl. Semanggi, Jl. Gatot Subroto, Jl. Terusan Rasuna Said, Jl. Kapten Tendean, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Trunojoyo, lalu Jl. Panglima Polim.

3. Dari arah barat, pengendara dari Slipi menuju Blok M dapat melalui Jl. Letjen S. Parman, Jl. Gatot Subroto, Jl. Pejompongan IV, Jl. Pejompongan Raya, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Teuku Nyak Arief, Jl. Kebayoran Baru, Jl. Pakubuwono VI, Jl. Bumi, Jl. Kyai Maja, lalu Jl. Panglima Polim.

4. Dari arah timur, pengendara dari Kampung Melayu menuju Blok M dapat melalui Jl. Raya Casablanca, Jl. H.R. Rasuna Said, Jl. Terusan Rasuna Said, Jl. Kapten Tendean, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Trunojoyo, lalu Jl. Panglima Polim.