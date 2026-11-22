jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Amerika Serikat, Guns N' Roses (GNR), sukses membawa penggemarnya di Indonesia kembali bernostalgia lewat konser di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Sabtu (21/11) malam.

Dipromotori oleh Rajawali Indonesia, konser dalam rangkaian Guns N' Roses - World Tour 2026 itu dihadiri sekitar 20 ribu penonton yang didominasi paruh baya.

Personel Guns N' Roses yang sudah lanjut usia ternyata masih mampu tampil energik membawakan 30 lagu selama 3,5 jam dengan di atas panggung.

Show bertajuk 'Guns N' Roses Live in Jakarta' itu menjadi konser ketiga bagi band yang berbentuk sejak 1984 itu menyapa penggemarnya di Indonesia.

Guns N' Roses sebelumnya pernah konser pada Desember 2012 di MEIS Ancol, Jakarta. Kunjungan perdana itu berlangsung penuh drama dan tanpa diperkuat oleh gitaris ikonik, Slash.

Pada November 2018, Guns N' Roses mengguncang Stadion Utama GBK, Jakarta lewat tur reuni brtitel Not In This Lifetime... Tour.

Penggemar GN'R pun akhirnya bisa kembali menyaksikan formasi klasik Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan tampil satu panggung untuk pertama kalinya.