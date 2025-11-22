Guntur PDIP Berharap Gibran Tak Bagi-Bagi Skincare & Sembako di KTT G20
jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli berharap kehadiran Wapres RI Gibran Rakabuming Raka ke acara KTT G20 di Afrika Selatan (Afsel) berdampak ke rakyat.
"Semoga membawa kemasalahatan bagi bangsa dan negara," kata dia melalui layanan pesan, Sabtu (22/11).
Guntur Romli mengingatkan putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu fokus terhadap agenda kegiatan selama di lokasi KTT G20.
"Namun, jangan bagi-bagi skincare dan sembako di sana," ujar pria yang aktif di media sosial itu.
Sebelumnya, Wapres Gibran bertolak ke Johannesburg, Afsel memakai pesawat kenegaraan pada Jumat (21/11) untuk menghadiri KTT G20.
Gibran mengaku menjalankan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT G20 selama 22-23 November 2025.
"Siap laksanakan Bapak Presiden Prabowo," demikian putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menuliskan di TikTok akun @gibran_rakabuming, Jumat.
Wapres Gibran dijadwalkan berpidato saat KTT G20 dan bertemu dengan sejumlah kepala negara di sela-sela acara.
