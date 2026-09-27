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Guntur PDIP: Jokowi Diminta Menunjukkan Ijazah, Malah Pamer KTA

Guntur PDIP: Jokowi Diminta Menunjukkan Ijazah, Malah Pamer KTA
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Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memperlihatkan kartu tanda anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (26/9). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menunjukkan ijazah bukan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI.

Sebab, kata dia, banyak pihak yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah ke publik agar polemik berkas kelulusan eks Gubernur Jakarta itu tak berlarut.

Hal demikian dikatakan Guntur menyikapi langkah Jokowi yang menunjukkan KTA PSI dalam Rakorda konsolidasi partai berlambang Gajah itu di Hotel Grand Pasundan, Bandung, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (26/9).

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"Diminta menunjukkan Ijazah agar tidak makin gaduh, kok, malah menunjukkan KTA," ujarnya, lalu menuliskan kata yang menunjukkan tertawa melalui layanan pesan, Minggu (27/9).

Selain Jokowi, Guntur melanjutkan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka juga perlu menunjukkan ijazah masing-masing demi menekan kegaduhan politik.

"Baik Jokowi diminta menunjukkan ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya," kata dia.

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Guntur merasa polemik terkait ijazah Jokowi bisa selesai mudah dengan cara menunjukkan ke publik, tetapi dibiarkan berlarut ke ranah hukum.

"Bertahun-tahun jadi sensasi. Jokowi seperti menikmati," kata dia.

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyebut permintaan publik meminta Jokowi menunjukkan ijazah bukan KTA PSI.

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