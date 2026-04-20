Guntur Romli: Jokowi Memang Berkhianat, Melukai Orang-orang yang Berjasa Besar padanya

jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan M. Guntur Romli menanggapai pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengaku punya jasa besar bagi karier politik Joko Widodo (Jokowi).

Guntur menilai, pengakuan JK tersebut mempertegas kesan bahwa Jokowi kerap melupakan orang-orang yang telah membantunya hingga menjadi Presiden ke-7 RI.

"Kesan dari pernyataan Pak JK, Jokowi itu memang berkhianat dan melukai orang-orang yang berjasa besar padanya," kata Guntur, Senin (20/4).

Guntur lantas membeberkan deretan tokoh yang dianggapnya telah memberikan kontribusi besar bagi karier Jokowi. Namun, akhirnya ditinggalkan.

Di antaranya ialah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain itu, ia menyebut nama-nama kader banteng seperti Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini, FX Hadi Rudyatmo, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Tidak hanya ke orang-orang PDIP, juga pada Pak Anies Baswedan dan Pak Tom Lembong yang semuanya pernah membantu Jokowi," cetus Guntur.

Menurutnya, pengabdian para tokoh tersebut justru dibalas dengan sikap yang menyakitkan.