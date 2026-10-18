Gunung Anak Krakatau Erupsi Tiga Kali, Kolom Abu Tertinggi 500 Meter

jpnn.com, LAMPUNG - Gunung Anak Krakatau (GAK) di Perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, kembali mengalami erupsi sebanyak tiga kali pada Minggu siang. Kolom abu tertinggi mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau 657 meter di atas permukaan laut.

Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Suwarno, mengatakan erupsi tersebut tercatat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 18 Oktober 2026. Erupsi pertama terjadi pukul 11.44 WIB dengan kolom abu berwarna hitam, berintensitas tebal, dan condong ke arah utara.

Erupsi kedua terjadi pukul 12.01 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 500 meter di atas puncak. Aktivitas tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 51 milimeter dan durasi sekitar 41 detik . Erupsi ketiga terjadi pukul 12.59 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 100 meter di atas puncak atau 257 meter di atas permukaan laut, terekam dengan amplitudo maksimum 56 milimeter dan durasi sekitar 36 detik.

"Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Masyarakat dan pengunjung diminta mematuhi rekomendasi keselamatan dengan tidak mendekati gunung api serta tidak melakukan aktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah aktif," kata Suwarno.

Suwarno menjelaskan pemantauan aktivitas vulkanik dilakukan secara intensif selama 24 jam melalui pengamatan visual dan instrumental. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi petugas dalam menilai perkembangan aktivitas vulkanik, menentukan langkah mitigasi, serta mengantisipasi potensi bahaya.

Ia juga mengingatkan nelayan yang beraktivitas di Perairan Selat Sunda agar memperhatikan informasi resmi mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau serta kondisi cuaca sebelum melaut. Masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengacu pada informasi resmi dari lembaga berwenang.

Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api aktif yang berada di Selat Sunda, wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 157 meter dari permukaan laut dan statusnya saat ini berada pada Level III atau Siaga.

Sebelumnya, Gunung Anak Krakatau tercatat mengalami 31 kali erupsi selama periode 5-9 Oktober 2026. Puncak aktivitas terjadi pada 9 Oktober dengan 26 kali letusan. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Suwarno menyatakan bahwa pada 5 Oktober terjadi empat kali erupsi, 8 Oktober satu kali, dan puncaknya pada 9 Oktober terjadi 26 kali erupsi.