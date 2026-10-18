Gunung Anak Krakatau Hari Ini Erupsi Lagi, Luncurkan Abu Setinggi 500 Meter
jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu.
Kolom abu tertinggi mencapai sekitar 500 meter di atas puncak atau 657 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau mengatakan erupsi tersebut tercatat oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 18 Oktober 2026.
"Erupsi pertama terjadi pada pukul 11.44 WIB dengan kolom abu berwarna hitam, berintensitas tebal, dan condong ke arah utara," katanya di Hargopancuran, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Suwarno di Lampung Selatan, Minggu.
Erupsi kembali terjadi pada pukul 12.01 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom erupsi teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal dan condong ke arah utara.
Aktivitas tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 51 milimeter dan durasi sekitar 41 detik.
Selanjutnya erupsi terjadi pada pukul 12.59 WIB dengan tinggi kolom abu sekitar 100 meter di atas puncak atau 257 meter di atas permukaan laut. Kolom abu berwarna kelabu hingga hitam, berintensitas tebal, dan condong ke arah timur laut.
Erupsi ketiga tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 56 milimeter dan durasi sekitar 36 detik.
Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada Minggu dengan kolom abu tertinggi mencapai sekitar 500 meter.
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