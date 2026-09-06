Gunung Anak Krakatau Siaga, KSOP Banten Perketat Kewaspadaan di Selat Sunda

jpnn.com, BANTEN - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten mengeluarkan imbauan keselamatan pelayaran menyikapi aktivitas Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda yang saat ini berada pada Level III (Siaga).

Berdasarkan Pengumuman Nomor PG-KSOP.Btn 14 Tahun 2026, seluruh kapal yang melintas di Perairan Selat Sunda diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan aktivitas vulkanik, termasuk letusan, lontaran material, abu vulkanik, hingga potensi gangguan keselamatan navigasi.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Raden Yogie Nugraha mengungkapkan layanan penyeberangan pada lintasan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal dengan tetap mengedepankan kewaspadaan dan keselamatan pelayaran.

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"Pelayaran dibatasi dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif selama status Level III (Siaga)," kata Yogie dalam keterangan tertulis Minggu (6/9).

Otoritas melarang keras setiap kapal mendekati kawasan dalam radius tiga kilometer dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau selama penetapan status siaga tersebut masih berlaku.

Para nakhoda diminta untuk senantiasa memantau perkembangan informasi resmi mengenai aktivitas gunung api dari PVMBG, BMKG, BPBD setempat, serta instansi pemerintah terkait.

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Selain memantau informasi resmi, para nakhoda diimbau melakukan perencanaan pelayaran dengan memperhatikan kondisi cuaca, arah sebaran abu vulkanik, dan informasi keselamatan dari pihak berwenang.

Apabila menemukan indikasi bahaya yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan maupun pelayaran, nakhoda diminta segera mengambil tindakan penghindaran serta melapor ke Vessel Traffic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai, Syahbandar terdekat, atau instansi terkait.