jpnn.com, HALMAHERA UTARA - Gunung Dukono yang ada di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami dua kali letusan dengan tinggi kolom abu mencapai 900 meter di atas puncak kawah selama periode pengamatan 23 November.

“Teramati letusan tersebut menghasilkan asap berwarna kelabu hingga hitam,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Dukono Bambang Sugiono di Ternate, Selasa.

Dia menjelaskan selain aktivitas letusan, petugas juga mengamati asap kawah berwarna putih dengan intensitas tebal dan tekanan sedang, dengan ketinggian sekitar 400 hingga 500 meter di atas puncak kawah.

Sementara itu, pada Selasa pagi pukul 06.39 WIT, asap kawah teramati berwarna putih tebal dengan ketinggian sekitar 600 meter dan condong ke arah timur.

Dia mengatakan pemantauan kegempaan selama 24 jam, tercatat dua kali gempa letusan dengan amplitudo 10-34 milimeter dan durasi 34,37 hingga 55,54 detik.

Selain itu, terekam lima kali gempa frekuensi rendah, delapan kali gempa tektonik jauh, serta tremor menerus dengan amplitudo 1-4 milimeter yang didominasi 1 milimeter.

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Saat ini, tingkat aktivitas gunung api aktif di Pulau Halmahera tersebut masih berada pada Status Level II atau Waspada.

Guna mengantisipasi bahaya sektoral, Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Dukono maupun pengunjung dan wisatawan tidak melakukan aktivitas, pendakian, atau mendekati area Kawah Malupang Warirang dalam radius aman empat kilometer dari pusat aktivitas.