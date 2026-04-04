Gunung Dukono di Halut Erupsi Lagi, Ketinggian Abu Mencapai 1.400 Meter

jpnn.com - Gunung Dukono di Halmahera Utara erupsi lagi dengan melontarkan abu mencapai 1.400 meter di atas puncak gunung.

Erupsi tersebut terpantau di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Dukono di Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara.

"Saat ini, aktivitas vulkanik Gunung Dukono kembali meningkat, kami meminta warga untuk tetap waspada," kata Petugas PGA Dukono, Bambang Sugiono dihubungi dari Ternate, Sabtu (4/4/2026).

Erupsi terjadi sekitar pukul 11.08 WIT. Kolom abu teramati membumbung tinggi dengan warna putih hingga kelabu dan intensitas tebal, serta condong ke arah barat daya mengikuti arah angin.

"Erupsi tadi sekitar pukul 11.08 WIT dengan ketinggian kolom abu teramati mencapai 1.400 meter di atas puncak gunung," ujarnya dalam keterangan yang diterima di Ternate.

Selain pengamatan visual, aktivitas erupsi juga terekam melalui alat seismograf.

Berdasarkan data yang dihimpun, letusan tersebut memiliki amplitudo maksimum 27 mm dengan durasi sekitar 55,07 detik.

Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Dukono masih cukup intens dan terjadi secara periodik.