Gunung Dukono Meletus Pagi Ini, Embuskan Abu Vulkanik Setinggi 1.400 Meter

jpnn.com - JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Malukh Utara, erupsi pagi (20/5) ini, dengan. mengembuskan abu vulkanik setinggi 1.400 meter di atas puncak pagi ini.

Saat ini, Gunung Dukono berada pada Status Level II atau Waspada.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan letusan tersebut terjadi pada pukul 05.53 WIT.

Adapun kolom abu yang teramati berwarna putih hingga kelabu berintensitas tebal condong ke arah timur.

"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi 49,87 detik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4).

Hingga laporan tersebut disusun, aktivitas erupsi di gunung api yang terletak di Pulau Halmahera tersebut masih terus berlangsung.

Sehubungan dengan aktivitas tersebut, Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan tidak melakukan aktivitas di dalam radius 4 kilometer dari Kawah Malupang Warirang.

