jpnn.com - TERNATE - Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, erupsi pada Minggu (22/11) pagi. Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) di Kabupaten Halmahera Barat melaporkan Gunung Ibu erupsi dengan tinggi kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak.

“Erupsi terjadi pada pukul 07.35 WIT dengan kolom abu teramati berwarna kelabu, berintensitas sedang dan condong ke arah timur,” kata Petugas PGA Ibu Darsono H Muhammad Nur dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Ternate, Minggu.

Dia menjelaskan bahwa dari laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 milimeter dan durasi sekitar 49 detik. Dengan ketinggian tersebut, kolom abu teramati mencapai sekitar 1.725 meter di atas permukaan laut.

Menurut Darsono, saat ini Gunung Ibu masih berada pada Status Level II atau Waspada. Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat di sekitar gunung api serta pengunjung dan wisatawan, tidak melakukan aktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah aktif.

Selain itu, dia menyampaikan terdapat perluasan zona larangan aktivitas sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara. “Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah agar menggunakan masker untuk melindungi hidung dan mulut serta kacamata apabila terjadi hujan abu vulkanik,” ujarnya.

Dia pun meminta kepada seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tak terpancing isu -isu yang tidak jelas sumbernya.

“Masyarakat mengikuti arahan pemerintah daerah terkait perkembangan aktivitas gunung api tersebut,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat diminta terus berkoordinasi dengan PVMBG di Bandung maupun Pos Pengamatan Gunung Api Ibu di Gam Ici untuk memperoleh informasi terkini mengenai aktivitas vulkanik. (antara/jpnn)