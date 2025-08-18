Gunung Lewotobi Erupsi, Enam Penerbangan Batal Dilakukan
jpnn.com, LABUAN BAJO - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali erupsi.
Total enam penerbangan keberangkatan dan kedatangan batal dilakukan.
"Penerbangan yang dibatalkan dari dan ke Maumere, Ende, dan Bajawa," kata Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono, Senin.
Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi beberapa kali pada 17-18 Agustus 2025.
Ceppy menjelaskan Bandara Komodo masih beroperasi normal seperti biasa dan bandara tersebut juga bebas dari sebaran abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan menggunakan paper test.
"Paper test sudah dilakukan setiap jam sekali dan sampai dengan saat ini masih negatif," katanya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi sekali pada Senin pukul 20.08 WITA.
Dalam laporan tersebut, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut.
Enam penerbangan batal dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT.
