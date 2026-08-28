Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Pagi Ini, Melontarkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
jpnn.com - JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter di atas puncak, Jumat (28/8) pagi.
Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria melaporkan bahwa erupsi tersebut terjadi pukul 07.35 WITA dengan intesitas kolom abu tebal yang bertiup ke arah barat daya dan barat.
"Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 14,8 mm dan durasi kurang lebih enam menit empat detik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/8).
Menurut Lana, saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III (Siaga). Masyarakat maupun wisatawan dilarang melakukan aktivitas apa pun dalam radius lima kilometer dari pusat erupsi.
Badan Geologi mengimbau warga di sekitar gunung untuk mengenakan masker atau penutup hidung dan mulut guna mengantisipasi bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernapasan.
Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat, khususnya di daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote.
Pihaknya juga meminta masyarakat tetap tenang, tidak mempercayai isu yang tidak jelas sumbernya, serta selalu mengikuti arahan pemerintah daerah dan arahan resmi Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur.
"Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satlak PB setempat dalam memberikan informasi tentang kegiatan Lewotobi Laki-laki," kata Lana. (antara/jpnn)
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter di atas puncak, Jumat (28/8).
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Abu Vulkanik dari Erupsi Gunung Anak Krakatau Mengganggu Warga
- Gunung Semeru Status Siaga, BPBD Minta Warga Waspada
- Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi Lagi, Lontarkan Abu Vulkanik Sampai 800 Meter
- Gunung Marapi Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter
- NHM Kerahkan Tim Darurat, Seluruh Korban Erupsi Gunung Dukono Berhasil Dievakuasi
- Pangdam XV/Pattimura Terjun Langsung Bantu Korban Erupsi Gunung Dukono