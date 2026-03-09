menu
Gunung Marapi Erupsi, Lontarkan Abu Vulkanik 1.600 Meter

Arsip-Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat meletus dan menyuburkan abu vulkanik. ANTARA/Muhammad Zulfikar

jpnn.com - PADANG  - Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabuoaten Tanah Datar, Sumatera Barat, erupsi pada Senin (9/3) pagi.

Pos Gunung Api (PGA) Gunung Marapi melaporkan lontaran abu vulkanik erupsi gunung api  Senin pagi pukul 08.46 WIB mencapai 1.600 meter.

"Ketinggian kolom abu teramati sekitar 1,6 kilometer," kata Petugas PGA Gunung Marapi Bilal Allegra Munbaits di Padang, Senin (9/3).

Bilal mengatakan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 milimeter serta berdurasi sekitar 33 detik.

Saat ini Gunung Marapi berstatus Waspada atau Level II.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi, antara lain melarang masyarakat, wisatawan, atau pengunjung berkegiatan di dalam radius tiga kilometer dari pusat aktivitas (Kawah Verbeek). 

PVMBG juga mengingatkan ancaman potensi lahar dingin, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak gunung api.

