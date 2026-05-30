Gunung Marapi Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 2.000 Meter

jpnn.com - JAKARTA - Gunung Marapi di Sumatera Barat erupsi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Gunung Marapi erupsi, dan meluncurkan kolom abu vulkanik setinggi kurang lebih 2.000 meter di atas puncak, Sabtu (30/5) pagi.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria mengatakan aktivitas vulkanik gunung api dengan ketinggian sekitar 4.891 meter di atas permukaan laut itu terekam terjadi pada pukul 08.42 WIB tadi.

Dia menjelaskan bahwa kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut.

“Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi sementara ini satu menit 25 detik," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30//5).

Lana menjelaskan bahwa akumulasi energi magma dalam perut gunung tersebut memicu kepulan abu tebal secara mendadak.

Proses erupsi dilaporkan masih terus berlangsung saat laporan berkala kebencanaan sedang disusun.

Saat ini tingkat aktivitas Gunung Marapi masih ditetapkan berada pada Status Level II (Waspada), yang diikuti dengan sejumlah rekomendasi pembatasan aktivitas manusia di sekitar kawasan rawan bencana tersebut.

Masyarakat lokal, pendaki, maupun wisatawan dilarang keras memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius tiga kilometer dari pusat erupsi yang berada di Kawah Verbeek. Hal itu demi menghindari ancaman awan panas maupun material pijar.