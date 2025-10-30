menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gunung Megang Luar Gaduh Seusai Salat Jumat, Polisi Bergerak

Gunung Megang Luar Gaduh Seusai Salat Jumat, Polisi Bergerak

Gunung Megang Luar Gaduh Seusai Salat Jumat, Polisi Bergerak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polsek Gunung Megang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - MUARA ENIM - Dua pencuri berinisial MAA (23) dan N (27) warga Desa Gunung Megang Luar, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim ditangkap. 

Kedua pelaku ditangkap seusai mencuri burung murai batu milik korban bernama Zawawi (56), seorang petani yang tinggal di Dusun I Desa Gunung Megang Luar.

Kapolsek Gunung Megang Iptu Kms Erwin mengungkapkan bahwa peristiwa pencurian ini terjadi pada Jumat, 24 Oktober 2025 sekitar pukul 12.15 WIB di rumah korban Zawawi.

Baca Juga:

"Saat itu, korban menggantung burung peliharaannya di teras rumah sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat.

Namun, sepulang dari masjid, korban dikejutkan dengan kehebohan warga yang memberitahukan bahwa burung kesayangannya telah hilang," ujar Zamawi.

Burung murai batu yang dicuri tersebut diketahui memiliki nilai jual cukup tinggi, yakni sekitar Rp 3.000.000.

Baca Juga:

Korban kemudian melapor kejadian tersebut ke Polsek Gunung Megang. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh Kanit Reskrim Ipda Roberten Nurasidi bersama Tim Trabaz.

Dari hasil penyelidikan, tim mengidentifikasi keterlibatan dua orang pelaku.

Polsek Gunung Megang langsung merespons setelah mendapat laporan kejadian di rumah Zamawi itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI