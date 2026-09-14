Gunung Semeru 3 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Senin (14/9) pagi. Gunung api yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi tiga kali. Tinggi letusan sampai 1.000 meter di atas puncak.
Erupsi pertama terjadi pukul 04.20 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.
“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 128 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin (14/9).
Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pukul 05.53 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl.
Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.
“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 133 detik,” tuturnya.
Erupsi ketiga terjadi pukul 06.28 WIB dengan tinggi kolom letusan abu vulkanik teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak (4.676 mdpl).
Berstatus Siaga, Gunung Semeru tiga kali erupsi pagi ini, tinggi letusan sampai 1.000 meter.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Erupsi Gunung Semeru, Kolom Abu Setinggi 1.000 Meter
- Aktivitas Gunung Api Meningkat, PKS Dorong Pemerintah Perkuat Sistem Mitigasi
- Erupsi Gunung Anak Krakatau Disertai Dentuman, BNPB Imbau Masyarakat Waspada & Tetap Tenang
- Ada 7 Titik Karhutla di Gunung Semeru, Lihatlah Kondisinya
- Gunung Semeru Erupsi Disertai Suara Gemuruh Kuat
- Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Tinggi Letusan Sampai 700 Meter di Atas Puncak