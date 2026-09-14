Gunung Semeru 3 Kali Erupsi, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Senin (14/9) pagi. Gunung api yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi tiga kali. Tinggi letusan sampai 1.000 meter di atas puncak.

Erupsi pertama terjadi pukul 04.20 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 128 detik," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Senin (14/9).

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pukul 05.53 dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

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“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 133 detik,” tuturnya.

Erupsi ketiga terjadi pukul 06.28 WIB dengan tinggi kolom letusan abu vulkanik teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak (4.676 mdpl).