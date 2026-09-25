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Gunung Semeru Erupsi 2 Kali, Tinggi Letusan 700 Meter

Gunung Semeru Erupsi 2 Kali, Tinggi Letusan 700 Meter
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Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan mencapai 700 meter di atas puncak pada Jumat (25/9/2026) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi dua kali, Jumat (25/9) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu dua kali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 700 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pukul 06.14 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 4.376 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut.

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Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik.

"Kemudian, Semeru erupsi kembali pada pukul 06.56 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak (4.376 mdpl)," tuturnya.

Dia mengatakan kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut.

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Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 125 detik.

Selama enam jam pengamatan aktivitas Gunung Semeru pada Jumat pukul 06.00 sampai 12.00 WIB, tercatat 27 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 15-22 mm, dan lama gempa 82-138 detik; kemudian tiga kali gempa guguran dengan amplitudo 2-6 mm dan lama gempa 42-79 detik, serta satu kali gempa eembusan dengan amplitudo 5 mm, dan lama gempa 72 detik.

Gunung Semeru erupsi dua kali erupsi pada Jumat (25/9) pagi, dengan tinggi letusan sampai 700 meter di atas puncak

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