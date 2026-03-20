Gunung Semeru Erupsi 2 Kali, Tinggi Letusan Capai 1.000 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi dua kali pada Jumat (20/3), yakni pukul 05.26 WIB dan 06.40 WIB. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dua kali dengan tinggi letusan hingga mencapai 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 05.26 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukijo dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat (20/3).

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung. Kemudian, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 06.40 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 mdpl.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 129 detik," katanya.

Dia menjelaskan Gunung Semeru berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga).

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, kata dia, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

“Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah/puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.