menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Ketinggian Letusan Capai 700 Meter

Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Ketinggian Letusan Capai 700 Meter

Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Ketinggian Letusan Capai 700 Meter
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 700 meter di atas puncak pada Minggu (17/5) pagi. Foto: ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru tiga kali pada Minggu (17/5) pagi, yakni pukul 05.37 WIB, 07.44 WIB, dan 07.46 WIB.

"Erupsi pertama terjadi pada pukul 05.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 mdpl," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Yadi Yuliandi dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Minggu (17/5).

Menurut Yadi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah utara.

Baca Juga:

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 189 detik.

Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 07.44 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak (4.176 mdpl).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik," terangnya.

Baca Juga:

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 07.46 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak (4.376 mdpl).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik," katanya.

Gunung Semeru tiga kali pada Minggu (17/5) pagi dengan ketinggian letuas mencapai 700 meter

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI