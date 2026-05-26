Gunung Semeru Erupsi 5 Kali Selasa Pagi, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Selasa (26/5) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi sebanyak lima kali, Tinggi letusan 600 meter hingga 1.000 meter di atas puncak.
"Erupsi pertama terjadi pada pukul 01.05 WIB dengan tinggi kolom letusan abu vulkanik teramati sekitar 600 meter di atas puncak," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.
Dia menjelaskan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal ke arah barat.
Kemudian, erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 128 detik.
Erupsi kedua terjadi pada pukul 05.31 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak.
Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat.
Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 12 mm dan durasi 122 detik.
Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pukul 05.54 WIB.
Gunung Semeru erupsi lima kali pada Selasa pagi. Tinggi letusan sampai 1.000 meter.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Sampai 1.000 Meter
- Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Ketinggian Letusan Capai 700 Meter
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan sampai 1.000 Meter
- Gunung Semeru Erupsi, Waspada Potensi Awan Panas & Guguran Lava
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Luncurkan Awan Panas Sejauh 4,5 Km
- Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Capai 1.000 Meter, Status Siaga