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Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Tinggi Letusan Sampai 700 Meter di Atas Puncak

Gunung Semeru Erupsi 5 Kali, Tinggi Letusan Sampai 700 Meter di Atas Puncak
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Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan sekitar 700 meter di atas puncak pada Senin (3/8/2026) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi pada Senin (3/8) pagi. 

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu mengalami lima kali erupsi dengan tinggi letusan berkisar 300 meter sampai 700 meter di atas puncak.

Adapun erupsi pertama terjadi pukul 00.18 WIB, dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara.

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"Kemudian erupsi kembali pada pukul 00.31 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Adapun erupsi ketiga, lanjut Liswanto, terjadi  pukul 01.46 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas sedang ke arah utara.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa kembali erupsi pukul 05.50 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 300 meter di atas puncak. Adapun kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.

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Pada pukul 07.56 WIB, Gunung Semeru erupsi lagi dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 700 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 120 detik.

Liswanto menjelaskan bahwa saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga) dengan rekomendasi masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi).

Gunung Semeru erupsi lima kali pada Senin 3 Agustus 2026 pagi. Tinggi letusan sampai 700 meter di atas puncak.

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