Gunung Semeru Erupsi 7 Kali Dalam 3 Jam pada Rabu Pagi

Gunung Semeru kembali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 800 meter di atas puncak pada Rabu (4/2/2026) pagi. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi tujuh kali dalam waktu tiga jam, Rabu (4/2) pagi.

Tinggi letusan tercatat 300 meter hingga 800 meter di atas puncak.

Erupsi pertama Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu terjadi pada pukul 04.58 WIB.

Tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut.

Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 138 detik.

Erupsi kedua terjadi pukul 06.10 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

“Saat laporan itu dibuat, erupsi masih berlangsung," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Rabu (4/2).

Gunung Semeru erupsi tujuh kali dalam waktu tiga jam pada Rabu 4 Februari 2026 pagi.

