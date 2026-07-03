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Gunung Semeru Erupsi 7 Kali Selama 4 Jam, Tinggi Letusan 400 hingga 1.300 Meter

Gunung Semeru Erupsi 7 Kali Selama 4 Jam, Tinggi Letusan 400 hingga 1.300 Meter
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Gunung Semeru erupsi dengan tinggi letusan 1. 300 meter di atas puncak pada Jumat (3/7/2026). ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) erupsi tujuh kali dalam kurun waktu empat jam, Jumat (3/7).

Tinggi letusan gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu sekitar 400 meter hingga 1.300 meter di atas puncak.

Adapun erupsi pertama pada pukul 06.06 WIB.

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Tinggi kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak.

Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik.

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"Erupsi kedua terjadi pada pukul 07.22 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati 400 meter di atas puncak," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat (3/7).

Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 07.29 WIB. Tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.100 meter di atas puncak.

Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) erupsi tujuh kali dalam kurun waktu empat jam, Jumat (3/7).

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