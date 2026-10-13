Gunung Semeru Erupsi 9 Kali, Tinggi Letusan Sampai 900 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru mengalami sembilan kali erupsi pada Selasa (13/10), sejak pukul 00.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Tinggi letusan erupsi Semeru sampai 900 meter di atas puncak.

Erupsi pertama gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu terjadi pukul 00.09 WIB.

Tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.

Erupsi kedua terjadi pada pukul 00.31 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak.

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Secara berturut-turut erupsi ketiga dan berikutnya terjadi pada pukul 00.36 WB, 05.06 WIB, 05.13 WIB, 05.20 WIB, 06.47 WIB, 08.10 WIB dengan tinggi letusan 300 meter hingga 900 meter di atas puncak.

"Gunung Semeru erupsi kembali pada pukul 10.37 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat," tuturnya.

Menurut dia, erupsi Gunung Semeru itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 137 detik. Saat ini, kata dia, aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status Level III atau Siaga.