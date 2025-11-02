Gunung Semeru Erupsi Delapan Kali, Status Waspada

jpnn.com, SEMARANG - Gunung Semeru mengalami delapan kali erupsi dengan letusan setinggi 800 meter di atas puncak pada Minggu pagi (2/11).

"Erupsi pertama terjadi pukul 03:32 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat.

Erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 04.31 WIB, 06.02 WIB, 06.05 WIB, 06.13 WIB, 06.27 WIB, dan 06.33 WIB.

"Gunung Semeru kembali erupsi pada pukul 06.49 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter," katanya.

Ia menambahkan bahwa kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan dan erupsi masih berlangsung saat laporan dibuat.

Liswanto menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merekomendasikan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak.

"Masyarakat juga diimbau tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar," ujarnya.