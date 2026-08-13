Gunung Semeru Erupsi Disertai Suara Gemuruh Kuat

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi disertai suara gemuruh cukup kuat pada Kamis (13/8) dini hari. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu erupsi dengan tinggi kolom letusan sekitar 900 meter di atas puncak.

"Telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 00.52 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 mdpl," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu vulkanik Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Dia menambahkan bahwa erupsi itu terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sekitar 2 menit 26 detik. “Letusan disertai gemuruh kuat," tegasnya.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pada pukul 01.45 WIB dengan kolom letusan teramati sekitar 700 meter di atas puncak. Lalu, pada pukul 01.57 WIB, Semeru erupsi kembali dengan tinggi letusan mencapai 900 meter di atas puncak.

Sigit menjelaskan saat ini Gunung Semeru berada pada Status Level III (Siaga).

PVMBG memberikan sejumlah rekomendasi, yakni masyarakat dilarang melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

"Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," katanya.

Dia menjelaskan masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius lima km dari kawah/puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).