Gunung Semeru Erupsi Lagi Senin Pagi, Tinggi Letusan 900 Meter

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Senin (1/12) pagi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, erupsi dengan letusan setinggi 900 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 06.08 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 116 detik.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru telah tiga kali erupsi pada Senin pagi yakni pukul 05.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak.

Kemudian, pukul 05.58 WIB dengan tinggi kolom letusan 700 meter di atas puncak, dan pukul 06.08 WIB dengan tinggi letusan 900 meter di atas puncak.

Dia menjelaskan gunung tertinggi di Pulau Jawa itu statusnya Siaga atau Level III.

Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi.