Gunung Semeru Erupsi Lagi, Tinggi Letusan Capai 1.000 Meter, Status Siaga

jpnn.com - LUMAJANG - Gunung Semeru erupsi lagi, Senin (13/4) pagi. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, itu kembali erupsi dengan tinggi letusan mencapai 1.000 meter di atas puncak.

"Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 09.23 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl)," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut dia, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 113 detik.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami erupsi sebanyak enam kali. Erupsi pertama terjadi pukul 05.45 WIB dengan tinggi kolom letusan 500 meter di atas puncak. Kemudian, pukul 07.36 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak.

Lalu, pukul 07.52 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 1 kilometer (km) di atas puncak.

Selanjutnya, pukul 08:17 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak.

Kemudian, 08.53 WIB dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1 km di atas puncak.

Berikutnya, erupsi keenam terjadi pukul 09.23 WIB.